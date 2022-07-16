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Американский сенатор Рэнд Пол призвал перестать брать в НАТО страны бывшего СССР

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 79

Политик из США опасается, что расширение Североатлантического альянса должно прекратиться в целях безопасности.

Американский сенатор Рэнд Пол призвал перестать брать в НАТО страны бывшего СССР

Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski

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Запад больше должен перестать принимать в НАТО страны бывшего СССР. Об этом сообщил американский сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative.

«Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс», — написал политик.

По его словам, Россия не потерпит появление некоторых видов вооружений в Финляндии. Расширение Североатлантического альянса на восток Рэнд Пол назвал излишней провокацией. Сенатор также напомнил о звучавших из Москвы предупреждениях относительно наступления последствий в случае принятия Украины в НАТО.

Сейчас три страны на постсоветском пространстве входят в Североатлантический альянс — Латвия, Литва и Эстония. Они присоединились к военному блоку в 2004 году.

Ожидается, что в скором времени в НАТО войдут Финляндия и Швеция. Как сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на размещение вооружений в этих странах.

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