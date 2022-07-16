Пора домой: «Газпром» попросил документы у немцев для возвращения своей турбины

Возвращение турбины корпорации обеспечит надежную работу газопровода и поставки европейскому потребителю.

«Газпром» попросил у Siemens документы на вывоз турбины для «Северного потока». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Газпром» рассчитывает на безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания», — сказано в записи.

Отмечено, что от газотурбинных двигателей зависит как работа газопровода, так и поставки голубого топлива в Европу. Подчеркивается, что КС «Портовая» является критически важным объектом. Корпорация добавила, документация должна позволять вывезти деталь с учетом действующих ограничений со стороны Канады и Евросоюза.

Как стало известно ранее, турбину «Газпрома» канадская сторона хочет переправить в РФ через Берлин. Такое решение принято, чтобы не нарушать собственные санкции. Позже выяснилось, что «Газпром» не получал бумаги по вывозу детали из Канады. В торгово-промышленной палате России подчеркнули, что отсрочка запуска «Северного потока» на неделю, встанет Евросоюзу в полтора миллиарда евро.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Недружественные страны Запада и ЕС ввели частичное эмбарго на российские энергоносители. Еврокомиссия заявляла, что планирует отказаться от российских ресурсов на 90% к концу 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названо условие выхода «Северного потока» на полную мощность.