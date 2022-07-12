Турбина раздора: названо условие выхода «Северного потока» на полную мощность

Альтернативой для обеспечения Европы газом по-прежнему остается «Северный поток — 2», отметил аналитик Игорь Юшков.

Газопровод «Северный поток» может заработать на полную мощность уже к сентябрю-октябрю в случае готовности Канады к постоянному сотрудничеству. Такую точку зрения в беседе с телеканалом 360 высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Он подчеркнул, что турбины для газопровода всегда посылались на техобслуживание в Канаду — место их изготовления. Юшков обратил внимание на то, что в порту сейчас «просто лежат» еще четыре турбины — они также нуждаются в отправке к специалистам.

«Если они готовы постоянно сотрудничать, туда повезут следующие турбины, они их починят, то в итоге „Северный поток“ выйдет на полную мощность в сентябре–октябре. Мы будем больше продавать газа, европейцы нормально подготовятся к отопительному сезону», — отметил он.

«Северный поток» — одна из важнейших газовых артерий Европы. Первая часть трубопровода была запущена в 2009 году, вторая — в 2011-м, напомнил аналитик.

В качестве альтернативы ему, как отметил Юшков, Россия уже предлагала «Северный поток — 2» — схожий по маршруту и мощности газопровод. Для его создания были использованы российские турбины.

«Не хотят — пусть давят, например, на Украину. Пусть они нормально прокачивают газ. Каждые сутки „Газпром“ подает им заявку на то, чтобы прокачивать больше 100 миллионов кубометров в сутки, а они закрыли одно из направлений, потому что там газопровод проходит через ЛНР. В итоге через Украину идет примерно 42 миллиона кубов в сутки», — пояснил эксперт.

Отдельно он подчеркнул, что РФ не стремится вывести именно «северный поток» на полную мощность «с угрозой взрыва», поскольку оборудование должно пройти ремонт.

«Нам это не надо. Это в том числе проблема европейцев <…>, это им газа не хватает. Да, нам тоже хотелось бы продавать больше, но мы считаем, что мяч на стороне Запада», — подытожил аналитик.

Из-за санкций Запада прокачка газа по «Северному потоку» была снижена примерно на 60%. Причиной тому была невозможность вернуть проходившие ремонт на канадском заводе газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции «Портовая», а также выявленными техническими неисправностями двигателей.

Позже Оттава все же вернула отремонтированные турбины для «Северного потока» по просьбе Германии. Такое решение Канады поддержали в США. По мнению Госдепа, этот шаг поможет Европе восстановить свои газовые запасы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский раскритиковал решение Канады вернуть турбину для «Северного потока».