Самолет приземлился на дороге под Рязанью и оставил без света два поселка
Во время аварийной посадки легкомоторное воздушной судно задело линию электропередачи.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Yang Qing; ВКонтакте / Артём Деловой
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Легкомоторный самолет «Бекас» совершил аварийную посадку в Рязанской области. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщает ТАСС.
По информации источника, инцидент случился в Спасском районе региона, в пяти километрах от населенного пункта Моньясово. Летательный аппарат принадлежал авиационному центру «Панино».
«На борту находились два человека, они не пострадали», — сказал собеседник агентства.
Между тем при посадке самолет зацепил линию электропередачи, в результате оказались обесточенными два населенных пункта. Там проживают более 600 человек.
По предварительной информации, причиной жесткой посадки могла стать ошибка пилотирования.
Ранее 5-tv.ru сообщал о пропаже вертолета Robinson на Камчатке, которым управлял биатлонист Игорь Малиновский.
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