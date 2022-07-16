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Самолет приземлился на дороге под Рязанью и оставил без света два поселка

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 518

Во время аварийной посадки легкомоторное воздушной судно задело линию электропередачи.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yang Qing; ВКонтакте / Артём Деловой

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Легкомоторный самолет «Бекас» совершил аварийную посадку в Рязанской области. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщает ТАСС.

По информации источника, инцидент случился в Спасском районе региона, в пяти километрах от населенного пункта Моньясово. Летательный аппарат принадлежал авиационному центру «Панино».

«На борту находились два человека, они не пострадали», — сказал собеседник агентства.

Между тем при посадке самолет зацепил линию электропередачи, в результате оказались обесточенными два населенных пункта. Там проживают более 600 человек.

По предварительной информации, причиной жесткой посадки могла стать ошибка пилотирования.

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