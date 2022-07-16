Пропавшим вертолетом на Камчатке управлял чемпион мира по биатлону Малиновский
Поиски Robinson ведутся в Елизовском районе. Известно, что вначале полета диагностировались проблемы со связью.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Пропавшим вертолетом на Камчатке управлял неоднократный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердила мать спортсмена.
Поиски Robinson ведутся в Елизовском районе. Известно, что вначале полета диагностировались проблемы со связью.
Игорю Малиновскому 25 лет. На крупных соревнованиях выступает с сезона 2015/2016. С 17 лет представляет город Омск. Известно, что его отец, Владимир Владимирович, опытный пилот. Спортсмен также давно увлекается полетами на вертолете и даже занимается в летном училище.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, на борту винтокрылой машины находится три человека. Поиски продолжаются.
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