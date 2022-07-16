Под свист пуль: в сети появилось видео стрельбы на западе Москвы
В сети опубликовано видео перестрелки с пострадавшими у парка аттракционов в Москве
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Telegram / ЧП / Москва
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Пятничный отдых шумной компании ранним утром закончился дракой, стрельбой, госпитализацией и задержанием полицией.
Один человек ранен, еще двое задержаны после драки со стрельбой на западе Москвы возле парка аттракционов с милым названием «Сказка».
Очевидцы оказывают помощь пострадавшему после стрельбы на западе Москвы.
По данным 5-tv.ru, ранение получил Магомед Ибрагимов. В отделение полиции доставлены подозреваемые Адам Евлоев и Хамзат Мальсагов. Причина конфликта разгоряченных мужчин пока неясна. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
В то же время в сети появилось видео самой яркой фазы конфликта. На кадрах видно, как по парковке под развязкой бегут несколько мужчин, звучат выстрелы и один из них резко забегает за одно из авто и даже с перепугу падает.
Все происходило около четырех утра на глазах сотен очевидцев.
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