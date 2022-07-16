Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Под свист пуль: в сети появилось видео стрельбы на западе Москвы

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 3 563

В сети опубликовано видео перестрелки с пострадавшими у парка аттракционов в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Telegram / ЧП / Москва

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Пятничный отдых шумной компании ранним утром закончился дракой, стрельбой, госпитализацией и задержанием полицией.

Один человек ранен, еще двое задержаны после драки со стрельбой на западе Москвы возле парка аттракционов с милым названием «Сказка».

Очевидцы оказывают помощь пострадавшему после стрельбы на западе МосквыОчевидцы оказывают помощь пострадавшему после стрельбы на западе Москвы. ВКонтакте / Подслушано в Кунцево

По данным 5-tv.ru, ранение получил Магомед Ибрагимов. В отделение полиции доставлены подозреваемые Адам Евлоев и Хамзат Мальсагов. Причина конфликта разгоряченных мужчин пока неясна. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

В то же время в сети появилось видео самой яркой фазы конфликта. На кадрах видно, как по парковке под развязкой бегут несколько мужчин, звучат выстрелы и один из них резко забегает за одно из авто и даже с перепугу падает.

Все происходило около четырех утра на глазах сотен очевидцев.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 16 июля

Последние новости

16:30
В Италии заявили, что Украина скоро лишится поставок оружия из-за кризиса власти
16:24
Popular Mechanics об ударе «Сармата» по США: «Это будет худший день»
16:10
Вучич в ответ на угрозы киевского депутата пожелал «всего наилучшего»
15:56
Орешкин объяснил, как Россия просто и эффективно отвечает на отключение от SWIFT
15:36
Лепс обогатился на «Рюмке водки» на 50 миллионов долларов
15:20
Владимир Колокольцев вручил дипломы выпускникам МВД на Красной площади

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
Анастасия Приходько заявила об отвращении к РФ: «Нет хорошего русского»
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год