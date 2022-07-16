В Госдуме сообщили о риске «случайного» ракетного удара ВСУ по Европе

Ракеты, которые поставляет Вашингтон и Брюссель украинским боевикам, могут «случайно» упасть на землю своих владельцев из-за непрофессионализма киевского режима. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Ракеты, которые США и ЕС поставляют Киеву, из-за непрофессионализма последнего могут прилететь обратно к владельцам. Недавно глава Минобороны Украины Александр Резников заявил, что не разибарется в ракетах: он является адвокатом и не умеет различать одного вида оружия от другого», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Он отметил, что стремление Белого дома «продолжать войну до последнего украинца» подставляет Европу, потому что ей же «эти „подарки“ могут вернутся».

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