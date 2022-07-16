Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

РИА Новости сообщили о переброске ВС РФ боевой машины «Терминатор» под Северск

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 5 352

По СМИ стремительно разошлась информация о стягивании техники к линии фронта.

РИА Новости сообщили о переброске ВС РФ боевой машины «Терминатор» под Северск

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Российские войска стягивают технику к линии фронта в Донбассе. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. В частности была замечена боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которая двигалась в сторону Северска.

По данным журналистов «Известий», в Луганской и Донецкой народных республиках уже более месяца действуют несколько «Терминаторов». Также, по информации наших коллег с места, российская военная техника сейчас передвигается в обычном трафике.

Несколькими часами ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал поручение активизировать деятельность Вооруженных сил по всем направлениям. Как отметил Шойгу, этот шаг необходим, чтобы исключить массированные ракетные удары ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре в Донбассе и других регионах.

24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от непрекращающегося геноцида. Кроме того, глава страны назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Шойгу вручил почетные награды раненым военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации.

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