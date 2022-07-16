Россия активизирует действия ВС РФ для исключения ударов Киева по своей территории
Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания соответствующим структурами и руководителям.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ
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Вооруженные силы РФ активизируют действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое поручение сделал министр обороны Сергей Шойгу в ходе инспекции группировок «Юг» и «Центр».
Цель — исключить возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить ракетные и артиллерийские удары по территории России и Донбасса, их гражданской инфраструктуре и жителям.
«Шойгу заслушал доклады командующих группировками „Юг“ и „Центр“ и других военачальников о текущей обстановке, действиях противника и выполнении задач ВС РФ в ходе спецоперации», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Также министр обороны РФ вручил медали «Золотая звезда» героя РФ генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.
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