Россия активизирует действия ВС РФ для исключения ударов Киева по своей территории

Вооруженные силы РФ активизируют действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое поручение сделал министр обороны Сергей Шойгу в ходе инспекции группировок «Юг» и «Центр».

Цель — исключить возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить ракетные и артиллерийские удары по территории России и Донбасса, их гражданской инфраструктуре и жителям.

«Шойгу заслушал доклады командующих группировками „Юг“ и „Центр“ и других военачальников о текущей обстановке, действиях противника и выполнении задач ВС РФ в ходе спецоперации», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также министр обороны РФ вручил медали «Золотая звезда» героя РФ генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.