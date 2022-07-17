🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 июля, убывающая Луна находится в знаке Рыб. И как рыбы плещутся в аквариуме, так и ваши чувства и желания могут вылиться через край и натворить много бед. Хоть вам и хочется отпустить все на волю эмоций, следите за тем, что вы говорите: неверно истолкованное слово может разрушить любые отношения.

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♈ Овен

Пришло время отказаться от запретов. Пришло время рисковать больше, чем раньше. Ведь к грядущим переменам невозможно подготовиться заранее. Для будущего не существует методичек или инструкций. Вы полностью готовы шагнуть в неизвестность, и ваш внутренний компас поможет вам сориентироваться.

Космический совет: позвольте себе совершать ошибки.

♉ Телец

Все пошло не так, как вам хотелось бы. Но как долго вы будете бездумно следовать происходящему, не пытаясь ничего изменить? Как долго вы будете проигрывать одни и те же сюжеты из прошлого в своей голове? Есть ответы, которых у вас никогда не будет. Примите это.

Космический совет: превратите боль в силу.

♊ Близнецы

Обратите внимание на свое энергетическое поле и на то, как вы себя чувствуете после некоторых контактов с людьми. Если есть место или человек, которые постоянно вас истощают, пришло время пересмотреть ваши отношения с ним. Вы это делаете только для себя, не бойтесь ранить «энергетического вампира».

Космический совет: чтобы помочь себе, очертите границы.

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♋ Рак

Какое бы решение вы ни приняли, всегда найдется по крайней мере один человек, который будет разочарован. Другими словами, вы не можете угодить всем, как бы вы ни старались. Однако вы можете оставаться верны себе и позволить внутреннему голосу вести вас вперед. Это единственный способ прийти к жизни, которая приносит вам радость.

Космический совет: прислушайтесь к своему сердцу.

♌ Лев

Вы провели слишком много времени за попытками распланировать все ваше будущее без изъянов. Но, сколько бы стратегий вы ни придумали, все равно придется выйти в этот жестокий мир и понять, что ни одна из них не работает. Смиритесь: вы много раз споткнетесь, прежде чем сможете подняться на вершину.

Космический совет: взлет невозможен без падений.

♍ Дева

Этот день для Дев — проверка отношений. Вам придется совершить «падение» на доверие. Но только так вы поймете: подхватят ли вас заботливые руки или же вы упадете спиной в бездонную пропасть.

Космический совет: поддайтесь партнеру в отношениях.

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♎ Весы

Весы, вы претерпеваете серьезную трансформацию. Вы находитесь в той точке своего путешествия, когда вам не нужно получать одобрения от остальных. Ну, если только чуть-чуть. Но вы от него не зависите. Кстати, если вы задумывались о том, чтобы записаться на курсы или семинары, то это лучший день,

Космический совет: найдите радость внутри себя.

♏ Скорпион

Итак, этот тот день, когда вспышки озарения продиктуют ваше ближайшее будущее. Например, если вы чувствуете связь с человеком, инициируйте с ним разговор.

Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции.

♐ Стрелец

Помните: Вселенная не ненавидит вас. Люди, которые причинили вам боль в прошлом, подарили кроме страдания и бесценный опыт. Примите с открытым сердцем все переживания, через которые вам пришлось пройти. Правда в том, что они помогли вам превратиться в человека, которым вы являетесь сегодня.

Космический совет: негатив из прошлого поможет вам стать сильнее.

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♑ Козерог

В этот день вы как никогда прочувствуете результат ваших усилий, плоды ваших трудов. У вас не получится уехать на один день в отпуск, но ощущение будет, как от коктейля на жарком пляже. Уделите внимание своим родным и близким.

Космический совет: пожинайте плоды успешной работы.

♒ Водолей

Вы просто сияете, когда понимаете, чего именно вы заслуживаете. Примите процесс трансформации. Станьте змеей, которая избавляется от старой кожи.

Космический совет: примите процесс преображения.

♊ Рыбы

Вы чувствуете, что вас раздели догола. Вы мертвы, опустошены, выпотрошены. Вместо того, чтобы погружаться в пучину тоски и боли, займитесь заполнением пустоты внутри, учитесь любить так, чтобы не отдавать все без остатка, но и получать взамен.

Космический совет: пришло время что-то радикально поменять.

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