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Ссора ревнивого кубинца с возрастным любовником закончилась смертью в Москве

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова Эксклюзив 5 886

В порыве ревности 22-летний Отелло перебил все цветочные горшки и выпал из окна.

Ссора ревнивого кубинца с возрастным любовником закончилась смертью в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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На Юго-Востоке столицы минувшей ночью обнаружили тело голого мужчины, выпавшего из окна многоэтажного дома. Загадочный инцидент произошел на улице Ташкентская.

Как стало известно 5-tv.ru, причиной такого исхода стала бытовая ссора. Между 22-летним погибшим и его 39-летним бойфрендом началось выяснение отношений на фоне сильной ревности. Перепалка перешла в самый настоящий скандал — в доме повсюду разбиты цветочные горшки.

Юный Отелло в пылу ссоры выпал из окна восьмого этажа без единого клочка одежды на теле. После падения он сразу скончался, очевидцы обнаружили тело уже утром. Сейчас по этому делу ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о семейной ссоре, произошедшей в Новосибирске. Мужчина в порыве злости несколько раз ударил ножом в грудь свою жену. Все произошло на глазах маленьких детей, которых убийца попытался увезти. Перед выходом из дома, дети в последний раз видели маму — умирающую на полу.

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