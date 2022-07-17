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Еле успели спасти: зеркало рухнуло на ребенка в холле подмосковного ЖК

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 974

Зеркало рухнуло на ребенка в холле жилого комплекса в подмосковных Люберцах

Фото, видео: www.globallookpress.com / George Gutenberg, 5-tv.ru

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Девочка зацепилась рукой за зеркало, после чего едва не случилось непоправимое.

В Подмосковье на маленькую девочку рухнуло зеркало. Инцидент произошел в холле жилого комплекса «Самолет» в Люберцах. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места происшествия.

На них видно, как малышка, играя, прикоснулась к зеркалу, после чего зацепилась рукой за его край. В результате стеклянная поверхность открепилась от стены и начала заваливаться на нее.

Находившаяся рядом мама успела среагировать, рукой оттолкнув зеркало в сторону и вытащив девочку из-под удара. По информации источника 5-tv.ru, в результате инцидента никто не пострадал. Ребенок отделался испугом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у подростка в Москве разорвалось легкое после прыжка с вышки в открытом бассейне.

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