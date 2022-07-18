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Лавров: предоставление Украине статуса кандидата в ЕС — геополитический гамбит против РФ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Ситуация вокруг Украины обнажила масштабы антироссийского объединения в Европе.

Лавров: предоставление Украине статуса кандидата в ЕС — геополитический гамбит против РФ

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Формирование ЕС ведется по принципу «кто не с нами, тот против нас», написал глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте «Известий».

Дипломат пояснил, что «европейское политическое сообщество», которое рекламирует Макрон, не предлагает особых финансово-экономических благ, но требует полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях.

«Часть геополитического гамбита против России — предоставление Украине и Молдавии (которой, судя по всему, тоже уготована незавидная участь) статуса страны — вечного кандидата в ЕС», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ также обратил внимание, что в вышеупомянутое «общество» пригласили все европейские страны, но не Россию.

«Сразу оговорюсь, что нам туда и не надо, но показательно само заявление, раскрывающее суть этой новой заведомо конфронтационной, разобщающей затеи», — отметил Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению Лаврова, требования Олафа Шольца напрасны после провала Минских соглашений.

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