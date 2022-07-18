Она признала, что делала Юлии больно много раз.

Айза извинилась перед новой женой Гуфа за клевету

Фото: Instagram* / therealguf

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В конце мая жена репера Гуфа Юлия Королева родила дочь. С прибавлением артиста поздравила бывшая жена Айза. Кроме того, она публично извинилась перед нынешней супругой музыканта.

«Я делала Юле больно много раз. Мне очень стыдно за это. Но ей нечего бояться. Я больше не причиню вреда их семье», — сказала знаменитость, пишет Starhit.

Айза неоднократно пыталась зацепить Юлию, но сейчас все в прошлом. Теперь она сожалеет, что пожелала плохого этим людям.

До этого бывшая жена Гуфа осуждала Юлию Королеву в том, что благодаря ней рэпер не видится с их совместным сыном, который после развода остался жить с Айзой.

Как ранее писал 5-tv.ru, Юлия Королева рассказала, что занималась сексом во время беременности. По ее словам, этим можно заниматься, если не ограничивает врач.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
Спокойный тигр ласковее кошки. Китайский совет дня на понедельник, 18 июл...

Последние новости

7:06
Айза извинилась перед новой женой Гуфа за клевету
6:47
Канцлер ФРГ Шольц исключил отмену санкций против России в ближайшее время
6:45
Употребление этого напитка летом может привести к инсульту
6:40
Поэт Илья Резник посвятил песню героям спецоперации на Украине
6:25
Детям из Мариуполя подарили праздник в Санкт-Петербурге
6:24
Как лишний вес приводит к бессимптомному раку

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Композитор Зацепин сообщил об окончании карьеры Пугачевой
Результат на лицо: во внешности Зеленского заметили пугающие изменения
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год