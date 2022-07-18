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«Коммерсант»: отремонтированную турбину для «Северного потока» отправили в Германию

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Ожидается, что механизм, оказавшийся в плену антироссийских санкций, будет добираться до России около недели.

«Коммерсант»: отремонтированную турбину для «Северного потока» отправили в Германию

Фото: www.globallookpress.com / Maurizio Gambarini

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Из Канады самолетом отправили турбину Siemens Energy для компрессорной станции «Портовая». Как сообщает «Коммерсантъ», ее сначала переправят в Германию, а уже оттуда доставят в Россию.

Ожидается, что многострадальную жертву санкций будут везти еще пять-семь дней, если не возникнет проблем с таможней или логистикой.

Газпром, тем временем, не сообщает о планах по восстановлению объемов поставки по «Северному потоку» после получения «заложника санкций». Компания ожидает от Siemens письменной, а не устной гарантии о том, что и остальные турбины будут обслуживаться в прежнем порядке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Европа вынуждена обходить свои же санкции, чтобы не замерзнуть.

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