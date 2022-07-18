«Безрассудная мать»: Арзамасова прыгнула в ущелье, не подумав о ребенке

Поклонники актрисы раскритиковали ее за опасное развлечение.

Елизавета Арзамасова рискнула собственной жизнью и не на шутку напугала поклонников. Актриса решила попробовать экстремальное развлечение — прыгнуть с огромной высоты в ущелье, будучи привязанной лишь тросом за ноги.

И она это сделала — в курортном Сочи, где она сейчас находится вместе с супругом Ильей Авербухом. В личном блоге Арзамасова опубликовала видеоролик, на котором ее буквально «швыряют» в обрыв. Платформа, с которой прыгнула актриса — 207 метров высотой.

Фото: Instagram* / liza_arzamasova

Судя по всему, приключение Елизавете Арзамасовой понравилось, однако подписчики ее восторгов не разделили. Многие отметили, что молодой маме категорически нельзя рисковать собой.

«Зачем так рисковать, когда у тебя дома маленький ребенок»;

«Лиза, а о Левушке перед полетом подумали»;

«Не ожидала от вас такого безрассудства»;

«Безрассудная мать»;

«Кошмар! Молодая мама не должна рисковать собой!» — снова и снова пытались вразумить Арзамасову комментаторы.

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