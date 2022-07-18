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«Безрассудная мать»: Арзамасова прыгнула в ущелье, не подумав о ребенке

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 302

Недавно ставшая матерью Арзамасова прыгнула в ущелье

«Безрассудная мать»: Арзамасова прыгнула в ущелье, не подумав о ребенке

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Поклонники актрисы раскритиковали ее за опасное развлечение.

Елизавета Арзамасова рискнула собственной жизнью и не на шутку напугала поклонников. Актриса решила попробовать экстремальное развлечение — прыгнуть с огромной высоты в ущелье, будучи привязанной лишь тросом за ноги.

И она это сделала — в курортном Сочи, где она сейчас находится вместе с супругом Ильей Авербухом. В личном блоге Арзамасова опубликовала видеоролик, на котором ее буквально «швыряют» в обрыв. Платформа, с которой прыгнула актриса — 207 метров высотой.

Фото: Instagram* / liza_arzamasova

Судя по всему, приключение Елизавете Арзамасовой понравилось, однако подписчики ее восторгов не разделили. Многие отметили, что молодой маме категорически нельзя рисковать собой.

«Зачем так рисковать, когда у тебя дома маленький ребенок»;
«Лиза, а о Левушке перед полетом подумали»;
«Не ожидала от вас такого безрассудства»;
«Безрассудная мать»;
«Кошмар! Молодая мама не должна рисковать собой!» — снова и снова пытались вразумить Арзамасову комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что балерина Анастасия Волочкова стала посмешищем. Звезду приняли за прислугу в ее собственном доме.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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