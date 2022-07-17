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«Где вы эту замарашку откопали?» — Волочкову приняли за прислугу в ее же доме

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 425

Подписчики Волочковой считают, что балерина выглядит хуже собственной домработницы

«Где вы эту замарашку откопали?» — Волочкову приняли за прислугу в ее же доме

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

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Пользователи сети раскритиковали эпатажную знаменитость за невзрачный внешний вид.

Подписчики Анастасии Волочковой в очередной раз высмеяли ее, назвав домработницей в собственном доме. Поводом стало фото, опубликованное скандальной звездой в соцсети, где она запечатлена со своим директором Светланой и домработницей Лолой.

Сравнив трех женщин, пользователи пришли к выводу, что помощница Волочковой выглядит лучше всех. Более того, по их мнению, именно брюнетка Лола похожа на хозяйку роскошного особняка, тогда как экс-прима Большого театра выглядит, как прислуга.

«Тот случай, когда домработница выглядит лучше хозяйки с ее директором»;

«Надо же, Волочкова тут выглядит как Лолина домработница»;

«Хочется сказать: „Лола, где вы эту замарашку откопали?!“»;

«Лола яркая, выглядит шикарно, вы со Светой на ее фоне совсем померкли»;

«Лола, Анастасия теперь у вас работает?» — издеваются комментаторы.

Фото: Instagram* / volovhkova_art

Известно, что 31-летняя домработница Лола и ее муж Рустам уже шесть лет проживают в особняке балерины. За это время супруги трижды стали родителями, и их дети растут в доме Волочковой.

Семья из Таджикистана неоднократно становилась причиной скандалов Волочковой с соседями. Жильцов элитного поселка не устраивает, что дети «прислуги» играют с их наследниками на детской площадке, а также шумят, мусорят и нарушают общественный порядок. В свою очередь Волочкову все устраивает, она уже считает семью домработников родными людьми, а многодетную мать Лолу — близкой подругой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова задолжала государству более полумиллиона рублей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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