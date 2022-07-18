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«Я растерялась»: Лена Катина рассказала о реакции сына на ее нового мужа

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 2 034

Лена Катина рассказала о реакции сына на ее нового мужа

«Я растерялась»: Лена Катина рассказала о реакции сына на ее нового мужа

Фото: Instagram* lenakatina

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Певица не стала ходить вокруг да около и сразу начала рассказывать мальчику о встречах с «новым другом» на даче.

Экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала, как ее сын поладил с новоиспеченным супругом-миллионером. По словам певицы, она очень переживала, что Саша не найдет общий язык с ее возлюбленным, поэтому разговоры о новом «друге» она потихоньку начала проводить с сыном еще в самом начале отношений.

«Я сказала Сашеньке, что к нам приедет на дачу мой друг, у которого есть собачка породы мини-хаски по кличке Феникс. А Саша мечтает о собаке, но вредная мама отказывается ее заводить. Позже, когда наш роман с Димой был в разгаре, я деликатно объяснила сыну, что полюбила Диму и он тоже меня полюбил», — цитирует Лену Катину StarHit.ru.

Как поделилась звезда, ее крайне удивила реакция наследника на новость о том, что в доме поселится мамин бойфренд.

«Это значит, что вы поженитесь?» Честно говоря, я растерялась, потому что у меня не было в планах выходить замуж», — рассказала Катина.

Однако певица подчеркнула, что не пытается сделать из супруга нового папу для Саши. По ее словам, родной отец мальчика активно участвует в его жизни и несет ответственность за его воспитание.

37-летняя Лена Катина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова в июне. Свадьба прошла тихо, в узком кругу друзей и родных, а сразу после церемонии новобрачные улетели в Турцию на медовый месяц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что злоумышленники потребовали у мужа Лены Катиной три миллиона рублей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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