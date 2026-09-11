Адвокат Даниила Воробьева опроверг долг по алиментам в пять миллионов рублей

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 30 0

Актер намерен отстаивать право на совместное проживание с дочерью.

Актер Даниил Воробьев требует алименты от бывшей

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Актер Даниил Воробьев не имеет задолженности по алиментам в размере пяти миллионов рублей. Об этом специально для 5-tv.ru сообщил адвокат артиста Александр Почуев.

По его словам, эта сумма не подтверждена документами и может использоваться для формирования негативного отношения к артисту.

По словам защитника, в одном из судов Костромы рассматривается иск матери ребенка к Воробьеву об определении места жительства дочери и взыскании алиментов. Он отметил, что актер и мать ребенка никогда не состояли в браке, поэтому речь идет не о разводе, а о вопросах воспитания и содержания несовершеннолетней.

Воробьев намерен отстаивать право на совместное проживание с дочерью и считает недопустимым превращать семейный конфликт в повод для публичного обсуждения.

Адвокат подчеркнул, что защита намерена добиваться сохранения конфиденциальности сведений о жизни ребенка. Он сообщил, что направил в суд ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, а также обратился к федеральным ток-шоу с просьбой соблюдать тайну частной жизни актера и не распространять информацию о его дочери.

Ранее адвокат Марины Смирновой Маргарита Гаврилова сообщила 5-tv.ru, что уголовное дело в отношении ее подзащитной поступило в суд. По ее словам, Смирнову обвиняют по трем статьям УК РФ, связанным с доступом к информации из телефона Воробьева.

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