«Мой воздух»: жених дочери Успенской публично обратился к ней после помолвки

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Возлюбленный Татьяны Плаксиной младше ее на 14 лет.

Дочь Любови Успенской выходит замуж за искусствоведа

Фото: Instagram*/artemmoskvinart

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Жених дочери Успенской публично обратился к ней после помолвки

Возлюбленный дочери певицы Любови Успенской, искусствовед Артем Москвин, публично обратился к Татьяне Плаксиной. Трогательное послание Артем оставил на странице в социальных сетях.

Москвин опубликовал романтические фотографии с Плаксиной и признался, что она вдохновляет его и помогает двигаться вперед.

«Каждый день ты вдохновляешь меня, делаешь сильнее, заставляешь не сдаваться и идти вперед. Ты знаешь, как сильно я люблю тебя, Танечка, как чувствую твое тепло и нежность. Вместе мы сила, которая все преодолеет. Моя душа. Мой дух. Воздух», — написал он.

В ответ на публикацию возлюбленного Плаксина также призналась ему в любви.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Плаксина поделилась мнением о важности одобрения мамы при выборе спутника жизни. Она отметила, что без такого одобрения нет гармонии, и даже если человек просто встречается с кем-то, он все равно становится частью семьи, а у мамы всегда есть веские причины для отказа.

Любовь Успенская согласилась с этим. Она подчеркнула, что справедлива и примет достойного человека, который уважительно относится к ее дочери, является джентльменом и не «дешевкой». Артистка также добавила, что ей важно, чтобы у избранника дочери были цели на будущее.

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«Мой воздух»: жених дочери Успенской публично обратился к ней после помолвки

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