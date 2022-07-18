Путин заявил о снижении уровня бедности в России до 11%

По итогам прошедшего 2021 года уровень бедности в России снизился до 11%, но темпы сокращения этого показателя пока недостаточны. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость, очевидно, недостаточны», — отметил глава государства.

Российский лидер напомнил, что одной из основных национальных целей РФ является снижение бедности и увеличение доходов граждан. По этой причине даже высокие темпы инфляции текущего года не стали помехой для постановки задачи по снижению уровня бедности и неравенства.

В частности, с 1 июня была проведена дополнительная индексация пенсий и прожиточного минимума на 10%.

«Таким образом в настоящее время они на 19,5% выше уровня прошлого года», — сказал Путин.

С первого месяца лета размер пенсий для неработающих пенсионеров был увеличен до 20 тысяч рублей, в среднем, а прожиточный минимум по стране составил 14 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как создать подушку финансовой безопасности в текущих реалиях.