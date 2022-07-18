Повышение доходов населения глава государства назвал одной из главных национальных целей.

Путин заявил о снижении уровня бедности в России до 11%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

По итогам прошедшего 2021 года уровень бедности в России снизился до 11%, но темпы сокращения этого показателя пока недостаточны. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость, очевидно, недостаточны», — отметил глава государства.

Российский лидер напомнил, что одной из основных национальных целей РФ является снижение бедности и увеличение доходов граждан. По этой причине даже высокие темпы инфляции текущего года не стали помехой для постановки задачи по снижению уровня бедности и неравенства.

В частности, с 1 июня была проведена дополнительная индексация пенсий и прожиточного минимума на 10%.

«Таким образом в настоящее время они на 19,5% выше уровня прошлого года», — сказал Путин.

С первого месяца лета размер пенсий для неработающих пенсионеров был увеличен до 20 тысяч рублей, в среднем, а прожиточный минимум по стране составил 14 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как создать подушку финансовой безопасности в текущих реалиях.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
Спокойный тигр ласковее кошки. Китайский совет дня на понедельник, 18 июл...

Последние новости

17:48
Как взыскать компенсацию с курящего соседа — совет юриста
17:48
Дом в ипотеку: где купить — в деревне или садовом товариществе
17:37
Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки Марбург в Россию
17:21
Осталось немного: эксперт назвал примерные сроки освобождения Донбасса
17:16
Силы ЛНР установили контроль над Северском
17:10
К каким неизлечимым болезням приводит неправильный прикус

Сейчас читают

Сын Александра Ширвиндта прокомментировал слухи о госпитализации отца
Политолог Светов оценил шансы отставки Зеленского: «Не для того его надували»
Они отбирали кровь: кто и зачем ставил бактериологические опыты на боевиках ВСУ
К каким неизлечимым болезням приводит неправильный прикус

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год