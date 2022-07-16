Накопить и не прогореть: как создать подушку безопасности на черный день
Экономист Бахтин рекомендовал откладывать 15-20% от дохода на черный день
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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В экономическом шторме спасет финансовая подушка безопасности — нужно только понимать, как распорядиться своими деньгами.
На фоне шторма в мировой экономике и сообщений Международного валютного фонда (МВФ) о рисках рецессии экономисты рекомендуют сформировать финансовую подушку безопасности.
Длительный спад деловой активности, как правило, приводит к увольнениям и сокращениям, и личный резервный фонд может стать неплохим подспорьем в сложной ситуации.
Чтобы накопить на черный день, достаточно регулярно откладывать 15-20% от дохода, рассказал «МК» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Таким образом, по его словам, можно обеспечить себе и прибавку к пенсии.
При формировании финансовой подушки в первую очередь стоит определиться, какой потребуется запас денег и где его хранить. Здесь важно оказаться в золотой середине: сумма должна покрыть обязательные расходы на несколько месяцев вперед, но в то же время не быть слишком большой.
Нелишним будет учитывать специфику своей деятельности: поиски работы для узкого специалиста могут затянуться и на год, в то время как специалист более широкого профиля может запастись деньгами на три-шесть месяцев.
Одно из важных правил — распределение ресурсов: не стоит сосредотачиваться только на одном активе, советует аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
При этом следует понимать основные риски потери денег: инфляция, налогообложение, санкционные риски или глобальный экономический кризис.
Учитывая сложную ситуацию на мировых энергетических рынках, не стоит сейчас вкладываться в акции нефтегазовых компаний, считают эксперты. А вот продуктовые ретейлеры чувствуют себя хорошо — даже в смутные времена люди не перестанут покупать еду. На горизонте три-пять лет также перспективна покупка акций золотодобывающих компаний.
«Упор следует сделать на надежные и ликвидные активы, которые можно быстро обратить в деньги. В текущих условиях в приоритете рублевые вклады или рублевые накопительные счета с возможностью пополнения и снятия денежных средств в надежном банке», — считает ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.
Она советует держать в банках от 30% до 60% сбережений, а остальные накопления можно вложить в активы с приемлемым сочетанием риска и доходности.
Какую-то часть денег можно держать и в наличности.
«Но банкноты — не самый надежный инструмент, так как в силу человеческих особенностей всегда будет соблазн на что-то их потратить», — предостерег инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
От валютных вкладов лучше держаться подальше, подчеркивают аналитики, — в текущей ситуации это слишком невыгодно. Однако если хочется вложиться в валюту, можно рассмотреть китайский юань.
Часть средств также можно отдать в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управлением которых занимаются профессионалы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что курсы доллара и евро практически сравнялись впервые за 20 лет.
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