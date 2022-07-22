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Как узнать все о собеседнике, взглянув на его лицо

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 72

Морщины на лице человека могут рассказать о его типе характера

Как узнать все о собеседнике, взглянув на его лицо

Фото: Depositphotos / AllaSerebrina

Существует несколько деталей, которые подскажут наблюдательному человеку, какой характер у его собеседника.

По лицу можно считать образ жизни человека, его пищевые привычки, понять, занимается ли он спортом. Об этом пишет sibkray.ru.

Морщины — это первый и очевидный признак старения, однако существуют еще и мимические морщины — качество этих морщин, их форма и положение, могут рассказать намного больше про личность и характер, чем просто про его возраст.

Такие морщины могут появиться даже в молодости, если человек чрезмерно эмоционален, улыбчив или часто удивляется. У таких людей появляются складки на лбу и в уголках глаз.

Люди меркурианского и сатурнианского типа часто имеют глубокие мимические морщины: они деловые и серьезные и зачастую задействуют верхние лицевые мышцы, вопросительно поднимая брови.

Личности типа Венеры и Луны не имеют морщин — они не особо бурно проявляют эмоции, а вот люди Марса и Солнца зачастую ходят с глубокой вертикальной морщиной в складке междубровия — это говорит о волевом напряжении мысли.

Однако вне зависимости от принадлежности к тому или иному типу личности, отказ от вредных привычек предотвратит появление новых морщин, которые бесспорно ухудшают привлекательность. Для этого нужно:

  1. Бросить курить
  2. Есть продукты, которые богаты антиоксидантами: ягоды, артишоки, красные и черные бобы, сливы, орехи пекан.
  3. Пить достаточно воды в сутки.
  4. Избегать слишком долгого контакта с солнечными лучами.
  5. Высыпаться.
  6. Избегать стресса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, помогают ли в уходе в уходе за кожей крема с омолаживающим эффектом.

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