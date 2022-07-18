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Не только актер: Безруков раскрыл неизвестный факт из своей биографии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 114

Сергей Безруков признался в любви к игре на рояле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; ВКонтакте / sv_bezrukov

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За 20 лет игры на сцене театра и в кино актер завоевал невероятную любовь зрителей. Он перевоплощался и в Сергея Есенина, и Александра Пушкина. Однако об одном таланте все эти годы он умалчивал.

Сергею Безрукову удалось удивить даже самых преданных поклонников. На своей странице «ВКонтакте» актер рассказал о неизвестном факте, который скрывал многие десятилетия. Оказалось, знаменитость умеет не только мастерски перевоплощаться и вживаться в роль, но и неплохо играет на рояле. В подтверждение своих слов он опубликовал видео.

«А вы знали, что я виртуозно играю на рояле? Но только в кадре. Последний раз, честно, играл на выпускном экзамене в музыкальной школе», — признался Безруков.

В кадре он во время съемок социального проекта, повествующего о мальчике с аутизмом, который очень любит симфоническую музыку, но из-за его особенностей администрация филармонии отказывает ему в посещении концертов. Все меняется, когда мальчик случайно знакомится с великим пианистом.

Также Безруков рассказал, что в детстве дома у будущего актера не было фортепиано. Чтобы оттачивать навык, ему приходилось бегать к соседям. Но это было изредка. Чаще всего он тренировался без звука на старом аккордеоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую роль в карьере Сергея Безрукова сыграл его отец.

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