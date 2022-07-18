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Журналист Шахназаров назвал Собчак необразованной из-за критики религии

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 304

На религию нападают малообразованные и дурно воспитанные «субстанции», отметил Шахназаров, «разнося» слова Собчак.

Журналист Шахназаров назвал Собчак необразованной из-за критики религии

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Журналистка Ксения Собчак боится глумиться над исламом и иудаизмом, поэтому «отрывается» на православии. Такое мнение высказал публицист Михаил Шахназаров.

Недавно Собчак негативно высказалась про речь патриарха РПЦ Кирилла в честь 600-летия обретения мощей Сергея Радонежского.

«Ислам и иудаизм комиссарКа Собчак предусмотрительно не трогает, зная сколь печальным будет исход. Ну что же… Как правило, нападками на религию занимаются малообразованные и дурно воспитанные субстанции. Поэтому неудивительно», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в последние месяцы то и дело поговаривают о разладе в семье Ксении Собчак и Константина Богомолова. Мол, не живут вместе, а значит, в звездном семействе грядет скорый развод. Масла в огонь подлил и сам режиссер, который недавно представил публике новую любовь. Однако если Богомолов в своем признании имел в виду дочку от первого брака Анну, то некоторые восприняли информацию несколько иначе.

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