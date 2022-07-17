Собчак ответила на слухи про любовницу Богомолова: «Чувствую себя обманутой»

В последние месяцы то и дело поговаривают о разладе в семье Ксении Собчак и Константина Богомолова. Мол, не живут вместе, а значит, в звездном семействе грядет скорый развод. Масла в огонь подлил и сам режиссер, который недавно представил публике новую любовь. Однако если Богомолов в своем признании имел в виду дочку от первого брака Анну, то некоторые восприняли информацию несколько иначе.

Собчак, устав от сплетен и слухов, решила объяснить, что думает о слухах про новую любовь мужа. И в ответ на пересуды призналась в чувствах к другому.

«Вижу, Богомолов представил новую девушку, кликаю… Из статьи узнаю, что он даже имя не скрывает — Анна. Чувствую себя лохом, которого обманули. Короче, не буду скрывать имя своего любимого мужчины — Платон!» — в шутку ответила телеведущая.

Ксения Собчак призналась в любви к сыну. Фото: Instagram* / xenia_sobchak

Тем самым Собчак опровергла все слухи о скором разводе. Интернет-пользователи поддержали шуточную реакцию телеведущей. Они отметили, что у звезды действительно стальные нервы, раз она так спокойно реагирует на все, что о ней говорят.

«Ксюша, обожаю вас и ваш юмор! Посмеялась! Платоше привет!»;

«Ксения, у вас тонкая душа и стальные нервы!»;

«В таких случаях спасает только чувство юмора!» — отметили пользователи сети.

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