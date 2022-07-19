Воспаление мозга и даже смерть: ТОП-5 опасных инфекций на курортах

Отправляясь в отпуск, многие туристы расслабляются и даже не думают о высоком риске опасных заболеваний. Существует целый ряд болезней, которым заражаются именно отдыхающие. Чтобы долгожданный отдых не превратился в мучения и спринты по врачам, вам следует знать вирусных врагов в лицо.

Ротавирусная инфекция

Самое распространенное заболевание, в особенности у детей — всем известный «ротавирус». Он вызывает у малышей тошноту, рвоту, несварение и боли в желудке. Причина — грязные руки. В новом месте детям хочется потрогать все вокруг, и в водовороте веселья забывается самое главное — мытье рук. Кстати, довольно часто ротавирусом болеют и взрослые.

Вирус Коксаки

Обычно этому вирусу подвержены дети дошкольного возраста. Он чрезвычайно устойчив ко внешней среде и может долго «обитать» в водоемах и на предметах. Обычно им заражаются через бассейны и питьевую воду. Тяжелой формой вируса Коксаки является менингит — воспаление мозговых оболочек. Совет туристам и особенно родителям: пейте только бутилированную воду и предотвращайте попадание в рот воды из бассейна.

Болезнь Боткина

Следующей по списку идет болезнь Боткина (другое название — гепатит А) — инфекционное заболевание печени, которое попадает в организм через еду, грязные руки или от зараженного носителя. Как утверждают эксперты, симптомы гепатита А сходи с острой кишечной инфекцией — высокая температура, боли в мышцах, тошнота, слабость.

Золотистый стафилококк

Третьим распространенным заболеванием является золотистый стафилококк. Как рассказал «Известиям» врач-инфекционист Иван Коновалов, этот микроб может «жить» на слизистых и коже человека, а потом в абсолютно случайный момент он превращается в патогенный и вредит организму.

«Например, он может размножаться в просроченных продуктах питания, таких как заправленные салаты, которые хранятся длительное время с яичной заправкой, майонезным соусом, кисло-молочными продуктами. Обычно в такие продукты стафилококк попадет с необработанных рук повара пункта общественного питания», — рассказал эксперт.

Если в отпуске вы собираетесь жить в отеле, попробуйте последить за тем, как обращаются повара с едой и почитать отзывы на эту тему. Как говорится, доверяй — но проверяй.

Половые инфекции

И последним пунктом стоят болезни, передающиеся половым путем. Эксперты подтверждают, что в летний сезон показатели заболеваемости ИППП взлетают. Так называемые «курортные романы» и жажда приключений по возвращении домой могут обернуться неприятными последствиями. Врачи напоминают туристам о необходимости барьерной контрацепции и просят тщательнее выбирать половых партнеров.

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