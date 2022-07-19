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Безработная Борисова обиделась на кавалеров, отказывающих ей в деньгах

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 74

Телеведущая считает, что если мужчина на что-то «рассчитывает», то должен отправлять деньги без намеков.

Безработная Борисова обиделась на кавалеров, отказывающих ей в деньгах

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая Дана Борисова рассказала, что вычеркнула из своей жизни нескольких кавалеров из-за их жадности. Недавно Борисова призналась подписчикам, что уже несколько месяцев является безработной. Звезда попросила отправить ей деньги, а преданные поклонники быстро собрали довольно приличную сумму — 25 тысяч рублей.

Но не все были великодушны: как отметила звезда, некоторые ее друзья просто просмотрели ее онлайн-прошение денег и ничего не прислали.

«Некоторые мои друзья просмотрели сторис, где я просила перевести по сто рублей, но не скинули ни копейки. А были люди, которые отправляли даже по рублю, по семь рублей», — поделилась ведущая в беседе с Teleprogramma.pro.

Однако больше всех разочаровали Борисову представители сильного пола. По ее словам, многих кавалеров пришлось вычеркнуть из планов на будущее и списка контактов из-за того, что они не скинули деньги.

«Меня особенно возмутили мужчины. Кавалеры, которые ухаживали и на что-то рассчитывали. Молодой человек вместо того, чтобы скинуть сто рублей, пишет: „У тебя все в порядке?“ Я считаю, что это не мужской поступок. Я не просила пять тысяч перевести», -негодовала Дана Борисова.

Ранее 5-tv.ru приводил рассказ Даны Борисовой о «голой» фотосессии, в которой звезда снялась под воздействием наркотических веществ.

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