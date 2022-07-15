Дана Борисова собрала с подписчиков 25 тысяч: «Что позорного я сделала?»

Телеведущая переживает непростые безработные времена, но не теряет надежды на лучшее. И смекалки.

Телеведущая Дана Борисова получила от подписчиков в соцсетях 25 тысяч рублей в ответ на просьбу о помощи. По словам звезды «Армейского магазина», некоторые присылали сущие копейки, но добавляли к ним слова поддержки, что она также оценила очень высоко. При этом практически все звездные приятели и коллеги никак не отреагировали на призыв — даже те, для которых Борисова «многое сделала». Поиск средств для выживания обернулся преинтересным экспериментом, отметила знаменитость.

«Я заработала не миллионы — собрала 25 тысяч рублей. Этой суммы как раз хватает на то, что мне было необходимо. Многие присылали по семь, по десять рублей — да, вот такие вот денежки. Но такие хорошие слова писали — я тронута до глубины души! Я не понимаю, а почему надо стесняться, когда нет работы? Что позорного я сделала?» — заявила ведущая.

Как отметила Дана Борисова, ее нельзя назвать бездельницей. Селебрити работает с 14 лет и имеет на руках две трудовые книжки, исписанные убористым почерком. Свою профессию она очень любит, но в безработные времена трудиться в поле не готова — говорит, не для того получала высшее образование. С началом нового телесезона осенью, уверена звезда, ситуация улучшится, работа появится, а пока остается выкручиваться.

Что именно понадобилось Борисовой и для чего был организован сбор, она решила не сообщать. Отметила только, что теперь знает, что не пропадет в трудные времена. Постыдным свой поступок не считает: во-первых, не в ее принципах скрывать проблемы — когда нужно было спасаться от деструктивных зависимостей, она попросила помощи. Теперь нужны оказались деньги. Ситуации, полагает ведущая, особенно не отличаются друг от друга.

«Есть друзья из шоу-бизнеса, для которых я многое сделала. Известные персонажи. Из таких вот друзей мне написали только Алиса Вокс и девочка шеф-редактор с телевидения. Просто без разговоров скинули по две тысячи рублей: „Дан, все нормально?“. А те, кто с синими галочками (Метка для аккаунтов знаменитостей в соцсетях. — Прим. ред.) был на меня подписан, даже не отреагировали», — посетовала Борисова в интервью KP.RU.

Звезда добавила, что даже общаться больше не хочет с теми, кто закрыл глаза на ее проблемы и проигнорировал просьбу. В социальных сетях она отписалась от всех известных «друзей», которые отказались участвовать в благотворительном мини-проекте. Что же касается осудивших ее «попрошайничество» — для них у телеведущей тоже есть ответ. Дана Борисова заявила, что никогда не стремилась всем нравиться и живет не ради одобрения со стороны.

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