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Звезда сериала «Сваты» Руслана Писанка умерла от тяжелой болезни

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 7 037

Знаменитой актрисе было всего 56 лет.

Звезда сериала «Сваты» Руслана Писанка умерла от тяжелой болезни

Фото: www.globallookpress.com / Maxim Burlak

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Актриса Руслана Писанка, знакомая многим по сериалу «Сваты», скончалась на 57-м году жизни. По данным ТСН, звезда долго боролась с тяжелой болезнью. К сожалению, медикам не удалось ее спасти.

«Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», — комментировали близкие знакомые кончину звезды.

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