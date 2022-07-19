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Сафронов заявил об эксгумации тела Градского: кому это выгодно?

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 6 240

Сафронов заявил о вынужденной эксгумации тела Градского

Сафронов заявил об эксгумации тела Градского: кому это выгодно?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Скандалы вокруг наследства знаменитого артиста не утихают больше полугода. Кто решил взяться в борьбу за деньги на сей раз?

Знаменитый певец и композитор Александр Градский ушел из жизни 28 ноября 2021 года. Однако родственники композитора не могут найти общий язык и поливают друг друга грязью, претендуя на наследство. Известный художник Никас Сафронов в передаче «Хватит слухов!» поделился своим мнением насчет того, к чему могут привести публичные споры.

Градский не успел написать завещание, поэтому на его имущество претендует вдова музыканта Марина Коташенко с двумя несовершеннолетними сыновьями, старшие дети Даниил и Мария, а также сестра Наталья — все родственники, которые только есть.

Как считает художник, это не передел. Возможно, в ближайшее время на наследство легендарного артиста представятся еще наследники.

«Еще будут незаконные дети, еще будут его тело эксгумировать, доставать его ДНК и так далее», — заявил Сафронов.

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Между тем, в этой истории даже без появления новых лиц хватает интриги вокруг наследства. Сестра покойного исполнителя не может найти общий язык с вдовой Градского.

«Суды будут жаркие: Марина отказывается идти на мировую, собирается отстаивать интересы своих детей. У Дани уже есть серьезный адвокат — Генри Резник, он запретил ему вообще что-либо говорить. Маша сейчас прилетела из Америки, — так что вся компания в сборе. Кроме меня, Наташки!» — сказала родственница музыканта в беседе со StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что претензии на наследство Александра Градского выдвинули новые родственники.

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