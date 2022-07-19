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В «Векторе» назвали российский препарат, помогающий от всех видов оспы

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 20

Совсем скоро лекарство поступит в аптеки и медучреждения страны.

В «Векторе» назвали российский препарат, помогающий от всех видов оспы

Фото: www.globallookpress.com / Rerych Zdenek / CTK

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Разработанный российскими учеными препарат НИОХ-14 доказал свою эффективность против любых видов оспы, к которым относится и вирус оспы обезьян, сообщил главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Сергей Щелкунов.

«Он эффективен и против оспы обезьян, оспы коров, натуральной оспы. На многочисленных моделях инфицированных животных, включая приматов, все это было продемонстрировано», — цитирует ученого «РИА Новости».

Разработка «Вектора» способна подавлять появление вирусных частиц и предотвращать развитие инфекции. Кроме того, препарат обладает низкой токсичностью, и для его действия достаточно ввести в организм совсем небольшую дозу.

Пока препарат не прошел сертификацию, в клиниках его применение невозможно, но ученые надеются, что в самом скором времени проблема будет разрешена.

«Будем надеяться, что в скором времени после сертификации НИОХ-14 поступит в медучреждения и аптеки. Вместе с вакциной мы будем более надежно защищены», — добавил Щелкунов.

На прошлой неделе в России впервые выявили оспу обезьян. Опасный вирус из Европы, а конкретно — из Португалии привез житель Петербурга.

Ранее 5-tv.ru публиковал ответы на главные вопросы об оспе обезьян.

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