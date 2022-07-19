Иностранный офицер прибыл на Украину за так называемыми подвигами, но встретил свою смерть.

Шведского наемника ликвидировали в ходе боев под Донецком

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Тема:
Специальная военная операция России

В ходе боев под Донецком ликвидирован шведский наемник, воевавший на стороне Украины. Об этом сообщил на своем сайте телеканал SVT.

По данным СМИ, военного убила разорвавшаяся граната. Он был офицером в звании лейтенанта и ранее служил в ВВС на флотилии в Уппсале. Погибший был одним из сотен шведов, прибывших воевать за киевский режим. Офицер обучал украинских бойцов тактической подготовке, другие его соотечественники вступили в интернациональную бригаду и более мелкие подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Некоторые из них работали в шведских вооруженных силах и ушли в отставку, чтобы иметь возможность приехать и внести свой вклад по собственной инициативе», — рассказал источник телеканала.

Многие прибывшие на Украину наемники не раз пожалели о своем решении. По их рассказам, в Вооруженных силах Украины они столкнулись с нехваткой боеприпасов, плохим питанием, перебоями в логистике и отсутствии поддержки с воздуха.

Ранее 5-tv.ru писал о том, откуда чаще всего прибывают наемники, встречающие на Донбассе свою гибель.

Тема:
Специальная военная операция России
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