Российская разведка в зоне СВО поражает профессионализмом — всех прибывших в Незалежную иностранных солдат удачи там знают пофамильно.

За последние три недели боев наши военные уничтожили еще почти четыре сотни иностранных боевиков. Данные сегодня опубликовали в нашем Минобороны.

Согласно этим сведениям, примерно половина наемников были подданными Польши. Именно Варшава играет главную роль в накачке Украины не только западной техникой, но и живой силой.

Чтобы вы понимали, как работает наша разведка, в военном ведомстве заявили, что пофамильно знают всех иностранцев, которые едут в сторону Донбасса с оружием в руках.

Кроме поляков, это еще грузины (50 убитых), британцы (23 убитых), румыны (21 убитый) и канадцы (15 убитых). Их потери ощутимы даже без учета раненых и сбежавших. Последних 240 человек. Есть и экзотические солдаты удачи — например, колумбийцы.

Всего же, по данным Минобороны, в зоне боевых действий осталось примерно 2,5 тысячи иностранных боевиков, а не 20 тысяч, о которых с гордостью заявляет Киев.