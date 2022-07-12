Минобороны РФ: чаще всего на Украине гибнут наемники из Польши и Грузии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Российская разведка в зоне СВО поражает профессионализмом — всех прибывших в Незалежную иностранных солдат удачи там знают пофамильно.

За последние три недели боев наши военные уничтожили еще почти четыре сотни иностранных боевиков. Данные сегодня опубликовали в нашем Минобороны.

Согласно этим сведениям, примерно половина наемников были подданными Польши. Именно Варшава играет главную роль в накачке Украины не только западной техникой, но и живой силой.

Чтобы вы понимали, как работает наша разведка, в военном ведомстве заявили, что пофамильно знают всех иностранцев, которые едут в сторону Донбасса с оружием в руках.

Кроме поляков, это еще грузины (50 убитых), британцы (23 убитых), румыны (21 убитый) и канадцы (15 убитых). Их потери ощутимы даже без учета раненых и сбежавших. Последних 240 человек. Есть и экзотические солдаты удачи — например, колумбийцы.

Всего же, по данным Минобороны, в зоне боевых действий осталось примерно 2,5 тысячи иностранных боевиков, а не 20 тысяч, о которых с гордостью заявляет Киев.

Тема:
Специальная военная операция России
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