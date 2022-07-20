«Я влюбился»: Сергей Лазарев рассказал, куда уезжал на неделю

В отличие от селебрити, хвастающихся фото с белоснежных пляжей, Сергей Лазарев решил провести отпуск, как экстремал, пролетев девять часов из Москвы на другой конец России.

Сергей Лазарев поделился с поклонниками впечатлениями от своей поездки на Камчатку. Пока коллеги артиста отогреваются на белоснежных пляжах, певец решил отдохнуть с экстримом, отправившись исследовать дикую природу на другой конец России.

«Вернулся из недельного отпуска, который провел на Камчатке. Я много путешествую, много гастролирую, но ни разу до сих пор не был там, хотя всегда мечтал, — признался Лазарев. — И вот, по приглашению друзей, наконец-то оказался в этом удивительном регионе!».

Сергей Лазарев в отпуске на Камчатке. instagram* / lazarevsergey

По словам артиста, девятичасовой перелет из Москвы стоил того. Невероятные красоты природы покорили его сердце. Свои слова он подкрепил снимками гор, долины гейзеров и застрявшего в снегах джипа.

«Я уже говорил, что влюбился в Камчатку? Так вот, повторюсь! Под впечатлением до сих пор», — заявил восторженный певец.

Подписчики артиста также не остались равнодушными к видам, которые тот показал в своем блоге:

«Невероятная красота!»;

«Место космос»;

«Красиво!».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лазарев возмутился слухам о завершении его творческой деятельности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.