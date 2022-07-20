Фаза жалости и сарказма: Захарова ответила на поиски «руки Кремля» в кризисах ЕС
Захарова высмеяла попытки обвинить Кремль в отставках западных правительств
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Заявления западных политиков вызывают поток смешанных чувств, как на мировой арене, так и у населения этих стран. И чувства эти отнюдь не гордость и уважение.
Западные правительства одно за другим уходят в отставку, и страны упорно стараются увидеть в этих процессах «руку Кремля». На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посмеявшись над комичностью ситуации.
«Парад отставок в НАТО-центричных странах мы уже видим, это, несмотря на попытки даже это, даже сейчас выдать за „руку Кремля“, выглядит уже комично. Мне кажется, что и внутри этих стран, и за их пределами, уже пережили фазу и сожаления, и жалости, и сарказма. Это вызывает уже брезгливость», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
В частности, она привела пример Италии, где представители власти в выступлениях перед народом аргументируют готовящуюся отставку правительства вмешательством Кремля. По словам Захаровой, кроме брезгливости это не вызывает уже ничего.
Также официальный представитель ведомства отмечала, что весь мир смотрит на происходящее в западных столицах как на повадки дикарей. Захарова указала, что лидеры этих стран превратили себя во всеобщее посмешище.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голова премьер-министра Италии Марио Драги была «подана на серебряном блюде» президенту России Владимиру Путину. Так эмоционально отреагировал на заявление Драги об отставке глава МИД республики Италии Луиджи Ди Майо.
Читайте также
68%
-1.12 56.45
-0.70
Нашли ошибку?