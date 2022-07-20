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Фаза жалости и сарказма: Захарова ответила на поиски «руки Кремля» в кризисах ЕС

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 29

Захарова высмеяла попытки обвинить Кремль в отставках западных правительств

Фаза жалости и сарказма: Захарова ответила на поиски «руки Кремля» в кризисах ЕС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Заявления западных политиков вызывают поток смешанных чувств, как на мировой арене, так и у населения этих стран. И чувства эти отнюдь не гордость и уважение.

Западные правительства одно за другим уходят в отставку, и страны упорно стараются увидеть в этих процессах «руку Кремля». На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посмеявшись над комичностью ситуации.

«Парад отставок в НАТО-центричных странах мы уже видим, это, несмотря на попытки даже это, даже сейчас выдать за „руку Кремля“, выглядит уже комично. Мне кажется, что и внутри этих стран, и за их пределами, уже пережили фазу и сожаления, и жалости, и сарказма. Это вызывает уже брезгливость», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

В частности, она привела пример Италии, где представители власти в выступлениях перед народом аргументируют готовящуюся отставку правительства вмешательством Кремля. По словам Захаровой, кроме брезгливости это не вызывает уже ничего.

Также официальный представитель ведомства отмечала, что весь мир смотрит на происходящее в западных столицах как на повадки дикарей. Захарова указала, что лидеры этих стран превратили себя во всеобщее посмешище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голова премьер-министра Италии Марио Драги была «подана на серебряном блюде» президенту России Владимиру Путину. Так эмоционально отреагировал на заявление Драги об отставке глава МИД республики Италии Луиджи Ди Майо.

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Фаза жалости и сарказма: Захарова ответила на поиски «руки Кремля» в кризисах ЕС

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