Опасная сгущенка: под Красноярском спасают медведя, застрявшего в консервной банке

Мишка захотел полакомиться бесхозной сгущенкой и жестоко поплатился за воровство.

В поселок Диксон Красноярского края в гости пожаловал белый медведь. Мишку привлек запах сладкой сгущенки, открытую банку которой оставили невнимательные рабочие. Спустя некоторое время хищник лакомился неожиданным подарком, но после трапезы не смог вытащить прилипший к банке язык.

Банка так и осталась болтаться на языке животного. Медведь стал страдальчески бродить по поселку с жестянкой на пасти, что сразу заметили жители региона. Несчастные скитания косолапого засняли на видео. На кадрах видно, что без помощи профессионалов освободить мишку не получится, сладкая масса намертво пленила его язык. Тогда глава Диксона Николай Бурак обратился в Минэкологии.

На инцидент оперативно отреагировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. На спасение белому любителю сгущенки вылетят московские ветеринары. В том числе будет решаться вопрос о транспортировке хищника.

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