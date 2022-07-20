Все только начинается? Семенович рассказала об интимной жизни после 40
Анна Семенович рассказала об интимной жизни после 40 лет
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov;Instagram* / ann_semenovich
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Звезда эстрады не стесняется интимных обсуждений с преданными фанатами. О мужчинах говорит с большим удовольствием!
Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович рассказала о подробностях интимной жизни после 40 лет. На эту тему певица решила порассуждать на своей странице в аккаунте после того, как один из подписчиков ей написал, что нормального секса в бальзаковском возрасте не бывает. Артистка с этим в корне не согласна.
«Я вам хочу сказать, что это не так. <…> Да и вообще после 40 лет жизнь только ярче, краше, мудрее и прекраснее. Я обожаю свой возраст. Все, кому 40, желаю прекрасного настроения, и все, кому нет — тоже», — сказала Семенович в сторис.
Она отметила, интимная жизнь в зрелом возрасте кипит и у ее подписчиков. Артистка специально собрала их мнения и объединила в коллаж, который показала в соцсетях.
У многих поклонников артистки все отлично в постели не только после 40 лет, но и 50-ти.
«Мне 48, мужу в сентябре 55 исполнится, все хорошо»;
«Секс после 40 лет еще страстнее, я испытала»;
«Кайфует еще как», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как напористая Анна Семенович конфликтовала с коллегой по группе «Блестящие» Юлией Ковальчук.
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