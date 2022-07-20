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Роскомнадзор обязал поисковики помечать «Википедию» как нарушителя закона

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 16

У организации уже имеются штрафы на пять миллионов рублей.

Роскомнадзор обязал поисковики помечать «Википедию» как нарушителя закона

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Роскомнадзор принял меры в отношении Wikimedia Foundation за многочисленные нарушения законодательства РФ, и обязал поисковые системы сообщать о противоправных действиях. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

«В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — говорится в заявлении.

Как отмечается в сообщении, данные меры будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.

Ведомство также напомнило, что организация неоднократно привлекалась к административной ответственности за не удаление противоправной информации. Компании назначены штрафы в размере пяти миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ГИБДД напомнили о штрафах за использование телефонов за рулем.

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