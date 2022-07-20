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Лавров раскрыл настоящую цель помощи Киеву со стороны США и Великобритании

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 61

Лавров: США и Британия, вооружая Украину, хотят столкнуть РФ с Европой

Лавров раскрыл настоящую цель помощи Киеву со стороны США и Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Тема:
Специальная военная операция России

Судьба Незалежной меньше всего волнует англосаксонские страны. Страна становится разменной монетой в большой игре.

Поставляя вооружения Киеву, Великобритания и США пытаются столкнуть Россию с европейскими странами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов, очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко», — отметил глава ведомства.

По словам министра, англосаксонские державы не только накачивают Незалежную смертельными вооружениями, но и вовсю подталкивают Киев к их использованию. Лавров напомнил, что вместе с оружием на Украину прибывают также иностранные инструкторы, которые и подкидывают дров в огонь конфликта, пишет РИА Новости.

Кроме того, США проворачивают и другие махинации под видом военной помощи Киеву. Британский наемник Эдан Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР, раскрыл одну из тайных схем. По его словам, Украина специально «теряет» американское вооружение, которое потом отправляет курдам в Сирию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в США признали, что никакое оружие не позволит Украине победить РФ.

Тема:
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