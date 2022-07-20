Опять все сначала: к Лайме Вайкуле вернулся рак

Диагноз поставили в США, куда знаменитость ездила на профилактику.

Певица Лайма Вайкуле снова борется с раком груди. Новость об этом подтвердили ее друзья. У исполнительницы случился рецидив спустя 33 года. Сначала в СМИ появилась информация о возвращении страшного заболевания у артистки. Слухи об этом появились на фоне отъезда певицы в США, и, как решили многие поклонники, звезде понадобилось лечение за границей. Тогда Лайма Станиславовна успокоила фанатов, объяснив отлучку банальным профилактическим лечением. Однако в ходе него выяснилось, что опасения публики были верны.

«У Лаймы рецидив. Она только вернулась из Америки, там как раз планово проверялась, и врачи заметили, что недуг вернулся. Сейчас Лайма уже у себя дома, в Латвии. Рядом с ней ее муж Андрей, он ее очень поддерживает», — приводит слова друзей певицы сайт KP.RU.

Многие российские коллеги по цеху до конца не верили в возвращение рака у Вайкуле. Например, певец Филипп Киркоров отметил, что артистке еще «жить до 110 лет». Он рассказывал журналистам, что общается со звездой по видеосвязи. Во время разговоров Лайма Станиславовна выглядела потрясающе и даже говорила о новом проекте на российской сцене. Как писал 5-tv.ru — она объявила о концерте.