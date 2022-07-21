Верхом на трупе: жительница Сахалина устроила фотосессию с измученной акулой

Поведение сахалинцев вызвало много вопросов у защитников природы.

Жестокая фотосессия с акулой возмутила зоозащитников. Сахалинские рыболовы поймали хищницу сетью в Охотском море и вытащили на берег.

Но затем началась череда издевательств. Сначала акулу прижали лодкой, потом несколько раз ударили дубинкой по голове, а челюсти зафиксировали бревном.

В финале на умирающую акулу, позируя, взгромоздилась местная жительница, а кадры фотосессии появились в социальных сетях. Однако вместо ожидаемого восторга на девушку и автора снимка посыпались обвинения в жестоком обращении с животным.