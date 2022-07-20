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Путин попросил главу ВЭБ найти 10 миллионов на оснащение белорусских школ

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 6

Инновационные технологии позволят подготовить отечественных специалистов по робототехнике, 3D-моделированию и другим перспективным направлениям.

Путин попросил главу ВЭБ найти 10 миллионов на оснащение белорусских школ

Фото: Алексей Майшев / POOL / ТАСС

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Президент России Владимир Путин призвал ВЭБ РФ выделить средства на поддержку технологических инноваций в школах России и за рубежом. В ходе форума «Сильные идеи для нового времени» он обратился с этим предложением к председателю госкорпорации Игорю Шувалову.

Речь шла о выделении денег основателю компании Robo Павлу Фролову, который занимается созданием робоклассов для обучения школьников. Инновации позволят подготовить будущих инженеров-инноваторов по специальностям: креативное программирование, схемотехника и микроэлектроника, мобильная робототехника, умный дом, 3D-печать и другие. В перспективе новейшим оборудованием планируют оснастить школы по всей стране, а также учреждения в сотрудничающих с РФ странах. Так, необходимая сумма для внедрения робоклассов в Белоруссии насчитывает девять миллиардов рублей.

«Игорь Иванович (Шувалов), что такое девять миллиардов? Вот у Игоря Ивановича активы банка четыре триллиона шестьсот миллиардов рублей. Ну неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим?» — задал вопрос глава государства.

Также Путин напомнил о дружественных отношениях Москвы и Минска.

«Надо и белорусам помочь, обязательно, потому что это близкое нам союзное государство. Можно из союзного бюджета качнуть немного денег», — отметил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, какие новейшие технологические разработки будут внедряться в России по итогам Совета по стратегическому развитию.

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