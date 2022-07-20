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Игрока «Крыльев Советов» Пиняева увезли в реанимацию из-за травинки в легком

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 076

У 17-летнего футболиста уже отказала рука. Что будет дальше?

Игрока «Крыльев Советов» Пиняева увезли в реанимацию из-за травинки в легком

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву стало плохо во время тренировки. 17-летнего российского футболиста увезли в реанимацию.

По информации «Спорт Экспресс», во время тренировки Пиняев упал на газон, и трава попала ему в легкое. После этого спортсмену стало плохо, у него отнялась одна рука.

За «Крылья Советов» футболист играет с июля 2021 года. В нынешнем сезоне вышел на поле в одном матче, в прошлом провел 30 игр, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Пиняев — воспитанник «Чертаново», с 2017 года несколько раз стажировался в «Манчестер Юнайтед».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве простились с бывшим нападающим московского «Спартака» Александром Козловым. 29-летний спортсмен скончался 15 июля во время тренировки. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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