Биологи предупредили о «нашествии» ядовитых грибов в Подмосковье

Не уверены — не берите! Многие люди путают съедобные грибы с ядовитыми.

Жители Подмосковья стали более «продвинутыми» и начали собирать много новых видов грибов, особенно разные виды опят. Причем стремятся брать не только осенние, но и летние, зимние, заодно хватают и ложные. О том, как правильно сделать выбор, рассказал автор грибных прогнозов Сергей Федотов.

«А у них есть двойник: опасный гриб — галерина окаймленная. Учитывая, что достойных лесов в Подмосковье все меньше, а вырубок, сухостоя после массового поражения елей жуком-типографом все больше, галерине есть где разгуляться — ведь она больше всего любит расти именно на древесине елей и осин. Как-то я нашел бревно, вперемежку усеянное летними, осенними, зимними опятами и галериной, затесавшейся в их ряды», — рассказывает Федотов.

По мнению эксперта, галерина очень опасна, она растет в Подмосковье до середины осени, при этом совпадая с выходом опят.

«Особенно похожа галерина на летний опенок. Так что рекомендую, если вы не грибник-ас, собирать летние опята в отдельный пакетик вместе с ножками, корнями, сростками и потом уже дома, при оптимальном освещении, отрезать каждую шляпку. Шляпка у галерины, никогда не вырастает диаметром больше, чем 30 миллиметров. Но опираться только на этот признак, определяя галерину, не стоит. Смертельная доза галерины — 15– 20 шляпок. Съедите меньше — отравитесь», — предупреждает Сергей Федотов.

Многие грибы после ливней могут менять свой вид. У них смываются юбочки под шляпкой, меняется цвет и форма. Для точного распознавания ядовитого гриба его нужно досконально изучить. В Москве галерина можно встретить в больших парках.

«Пантерные мухоморы некоторые люди умудряются путать с грибами-зонтиками. Не уверены — не берите!» — сообщает эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Опаснее других грибов свинушка тонкая. В Московской области он входит в десятку самых собираемых. Не думайте, что если у свинушки толстая нога, то она съедобна. Тонкая свинушка — рекордсмен по накоплению солей и тяжелых металлов. Механизм отравления ею условно похож на аллергическую реакцию: по мере накопления определенных веществ наступает отравление. До летального исхода человек обречен на 3–4 недели адских болей, когда отказывают почки и печень.

Биолог Михаил Краснов рассказал о причинах увеличения ядовитых грибов.

«Климат меняется, влага и жара способствуют росту лесных обитателей. Иные грибы многие из нас просто не замечали раньше, а сейчас они привлекают внимание численностью. На мой взгляд, как таковых ядовитиков больше не стало, но галерина определенно встречается чаще, как и пантерный мухомор. Так что соблюдайте осторожность!» — подытожил Краснов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем полезна триходерма на даче и как ее принимать.