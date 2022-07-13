Агроном рассказала, чем полезна триходерма на даче и как ее применять

Гриб-антогонист способен помочь огороду при определенных условиях.

Зачастую садовые культуры нужно защищать от вредных бактерий. Избавить огород от болезнетворных микроорганизмов может триходерма. О том, как правильно применять это средство, рассказала агроном и садовод Татьяна Жашкова.

«Триходерма — это полезный почвенный гриб-антагонист, который встречается в грунте, богатой органикой. Такое природное средство способно перерабатывать растительные остатки и улучшать структуру почвы», — рассказывает дачница.

Его можно приобрести в любом агромаркете или интернет-магазине. Эти полезные грибы продаются в сухом виде.

«Триходерма хороша тем, что она является натуральной и не несет никакой опасности для людей и животных. Она подавляет патогенные грибы, ржавчину и пятнистости на растениях. Но применять триходерму нужно тогда, когда среднесуточная температура достигает плюс 12 градусов и не превышает плюс 25», — сообщает Жашкова в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, именно в этом температурном отрезке почвенный гриб-антагонист приступает к размножению и способен защитить хозяйство.

Их необходимо внедрить в почву, после полить и создать защитное покрытие из травы, сена или листьев. Это нужно для того, чтобы у них была питательная среда.

«Именно при таких условиях триходерма начнет „работать“ и поглощать болезнетворные бактерии, которые угрожают урожаю», — подытожила садовод.

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