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Сложнее всего ничего не делать: китайский совет дня на четверг, 21 июля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 40

В этот четверг благоприятная атмосфера для организации проектов и их планирования, но никак не заключения договоров.

Сложнее всего ничего не делать: китайский совет дня на четверг, 21 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 21 июля?

Четверг – хороший день для того, чтобы активно строить свое процветание. Энергии благоприятны для налаживания и укрепления партнерских контактов, планирования будущего, организации сложных проектов.

Предостережение дня связано с финансами – не подписывайте в четверг важных контрактов, не берите кредитов, не соглашайтесь на обязательства, зафиксированные в деньгах. Также стоит быть максимально осторожными при операциях с валютой и наличными. 

Совет дня – при планировании дня выделите время на «ничегонеделание»: просто прогулка, куда глаза глядят, чашка кофе с бездумным разглядываем пейзажа за окном, минуты бесцельного валяния на диване. Проверьте – такие паузы отлично заряжают энергией. 

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+14° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
54.85
-0.59 55.83
-0.62
Сложнее всего ничего не делать: китайский совет дня на четверг, 21 июля

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