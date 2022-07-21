Германия отправит Киеву танки, но только в 2023 году

Власти ФРГ планируют передать ВСУ 20 танков Leopard в 2023 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam; 5-tv.ru

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Обещанную помощь «задвинули» так далеко, что Киев рискует и вовсе немецкие танки не получить.

Евросоюз выделит Украине дополнительные 500 миллионов евро на закупку вооружений. На что именно потратят деньги, пока неясно, но точно известно, что поставок тяжелой техники Киев дождется нескоро.

В Германии заявили, что отправят обещанные 20 танков Leopard. Но скорость этой помощи иначе как насмешкой политологи не называют. Первая машина прибудет в апреле следующего года, а затем Берлин будет отправлять по одному танку каждый месяц.

Затем, правда, поставки немного ускорят — по три машины в месяц. В Бундесвере это объясняют тем, что немецкая армия сама испытывает недостаток в технике, и помогать Киеву слишком накладно. И пока поставки ограничатся средствами связи, гранатами и деталями для пулеметов.

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