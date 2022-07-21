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Вкусно и просто: рагу из морского окуня и овощей в томатном соусе от шефа Ивлева

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 41

Что может быть вкуснее собственно приготовленного рагу, на которое не стыдно позвать друзей?

Фото, видео: YouTube / IVLEV CHEF

Пока лето на дворе, домой с улицы не загонишь. Поэтому шеф-повар Константин Ивлев показал рецепт изумительного рагу из морского окуня и овощей в томатном соусе, который он приготовил в казане. Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

Ингредиенты:

Растительное масло — 100 миллилитров

Картофель молодой — 300 граммов

Лук репчатый — 200 граммов

Сладкий красный перец — 2 штуки

Сладкий желтый перец — 2 штуки

Соль, сахар, перец, паприка, кориандр — по вкусу

Помидор — 300 граммов

Морской окунь (тушки) — 5 штуки

Лук зеленый, укроп, петрушка, базилик — 15 граммов

Лепешка — 3 штуки

Способ приготовления:

В самом начале нужно залить в казан растительное масло. Затем пополам нарезать картофель и засыпать в казан. Лук необходимо нарезать мелкими кусками. Перец очистить от всех вершков и корешков и нарезать. Затем дробленный черный перец, кориандр, соль и паприка добавить с тарелку к чесноку и перцу. Все это нужно будет растолочь.

К обжаренному картофелю добавляем нарезанные овощи и для аромата добавляем сливочное масло. Все это нужно будет обжарить в течение двух-трех минут. Вскоре нарезаем томат кубиками и добавляем в казан. Добавить к овощам и картофелю томатное пюре. Потом в ход идут ранее заготовленные специи. Следом добавляем воду, но не всю. Ждем, пока все закипит в течение, 10 минут. По истечении времени добавляем рыбу, зелень и брокколи. По вкусу можно добавить какое-то количество сахара. Варить все это надо будет 10 минут. Добавляем зелень (укроп, петрушка, базилик, кинза, зеленый лук).

Приятного аппетита! До новых вкусных встреч!

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