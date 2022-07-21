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В НАСА показали следы первого человека, ступившего на Луну 53 года назад

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 43

Отметины на спутнике Земли такие четкие, что даже ученых повергли в приятный шок.

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

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На Луне все еще остаются следы первого человека, ступившего на ее поверхность. Такими невероятными снимками поделилось НАСА — сегодня ровно 53 года спустя после того, как отправила астронавтов на спутник земли. На кадрах — площадка приземления «Аполлона-11» с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином, а также отметины на поверхности от их пребывания. Все это снял разведывательный орбитальный аппарат, который сейчас исследует Луну.

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